مصلحة الأبحاث الزراعية: منخفض جوي متوقَع الخميس ولغاية الأحد ترافقه أمطار وثلوج

لفتت "​مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية​"، إلى أنّ "منخفضًا جويًّا متوقَّعًا نهار الخميس 12 كانون الأول 2019، ولغاية نهار الأحد في 15 من الشهر نفسه ترافقه ​أمطار​ غزيرة، تشكُّل سيول، زخات من البرد، رياح قوية وثلوج على ارتفاع 1500 متر".

وطلبت في بيان، من المواطنين والمعنيّين "الانتباه للسيول، والرياح وللثلوج على الجبال".