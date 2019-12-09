لفتت "مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية"، إلى أنّ "منخفضًا جويًّا متوقَّعًا نهار الخميس 12 كانون الأول 2019، ولغاية نهار الأحد في 15 من الشهر نفسه ترافقه أمطار غزيرة، تشكُّل سيول، زخات من البرد، رياح قوية وثلوج على ارتفاع 1500 متر".
وطلبت في بيان، من المواطنين والمعنيّين "الانتباه للسيول، والرياح وللثلوج على الجبال".
كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الأبحاث الزراعية: منخفض جوي متوقَع الخميس ولغاية الأحد ترافقه أمطار وثلوج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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