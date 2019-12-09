لفت مستشار وزير الاشغال في ​حكومة​ تصريف الاعمال، بيار بعقليني في حديث تلفزيوني إلى أن "الوزير ​يوسف فنيانوس​ فصل فريقا خاصا على جسر ​نهر الغدير​ يقوم بالتنظيف دوريا وتغمق مجرى النهر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مستشار فنيانوس: الوزير فصل فريقا خاصا على جسر نهر الغدير ليقوم بالتنظيف دوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.