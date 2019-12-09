حيا الوزير السابق ​اللواء​ ​اشرف ريفي​ في حديث تلفزيوني، ​المطران الياس عودة​، معتبرا ان "ما قاله يمثلنا جميعًا فهو من موقعه له دور وطني".

من جهة اخرى اكد ريفي أن "غضب الناس مبرر وكان من المفترض تحديد موعد الإستشارات النيابية بعد ساعات من إستقالة ​الحكومة​ ولكن كان هناك إنتهاك للدستور وأؤيد عودة رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ بشرط أن يبقى على موقفه".



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كانت هذه تفاصيل خبر ريفي: أؤيد عودة الحريري بشرط أن يبقى على موقفه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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