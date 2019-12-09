"رابطة الأصدقاء" دعت إلى زيارة معرضها الحرفي الميلادي في ساحل علما- جونية

دعت "​رابطة الأصدقاء​" إلى زيارة معرضها الحرفي الميلادي الممتد من 5 كانون الأول حتّى الثامن والعشرين منه، ما عدا أيام الأحد، وذلك في مقرّها ب​ساحل علما​ في ​جونية​. وأوضحت أنّ رَيع هذا المعرض يعود لمشارع الرابطة الخيريّة.

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