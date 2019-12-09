الطبش: الظروف اليوم تمنحنا فرصة نحو البدء بمكافحة فاعلة للفساد

اعتبرت عضو كتلة المستقبل النائب رولا الطبش انه "قد يكون لبنان، الدولة الأكثر معنية، بإحياء اليوم العالمي لمكافحةالفساد، فهو ضحية تراكم سلطوي غير سوي وذهنية غير رشيدة للحكم".
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفتت الطبش الى انه "في هذا اليوم، نؤكد ان مكافحة الفساد الجدية، تفترض أولا قضاء مستقلا عادلا ومؤسسات رقابة غير مسيسة وثقافة مجتمعية ترفض الفاسدين، على الرغم من كل إغراءاتهم الطائفية والمذهبية والمالية"، مضيفة:"الظروف اليوم مع غضب الشعب وثورته، تمنحنا فرصة نحو البدء بمكافحة فاعلة للفساد، السبب الاول لانهيار الدولة".
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