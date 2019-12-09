النشرة:اصابة شاب سوري بطلق ناري عند بولفار زحلة

افاد مراسل "النشرة" في زحلة بأن "شابا من التابعية السورية اصيب برصاصة في بطنه عند بولفار زحلة". وروى بعض رفاقه الذين يعملون معه داخل إحدى مؤسسات الألبسة في زحلة إنهم تفاجئوا بما حصل معه ولاسيما إنهم كانوا يتحدثون بشكل طبيعي وبعد خروجه من المؤسسة سمعوا بصوت اطلاق النار ووجدوه مرميا إمام المحل وتم نقله إلى ​مستشفى​ الخوري في زحلة وبوشرت التحقيقات.

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