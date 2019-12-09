اعتبر عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​أسعد درغام​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "لو أن رجال الدين يقومون بواجباتهم بما يرضي الله، ورجال ال​سياسة​ يقومون بعملهم من دون مناورة للوصول الى الوكالة الحصرية، لما وصلنا إلى هنا، بعدنا عم نحكي ب​الطائف​، وبدولة مدنية، وبحراك وثورة".

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كانت هذه تفاصيل خبر درغام: لو أن رجال الدين يقومون بواجباتهم ورجال السياسة يقومون بعملهم لما وصلنا إلى هنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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