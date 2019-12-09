أعلنت ​وزارة الخارجية الفرنسية​ "أننا سنستضيف مؤتمرا دوليا بشأن ​لبنان​ بعد غد الأربعاء"، مشيرة الى أن "المؤتمر ستتخلله دعوة ​المجتمع الدولي​ إلى تشكيل ​حكومة​ لبنانية فاعلة وذات مصداقية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خارجية فرنسا: مؤتمر الدعم للبنان سيتضمن دعوة لتشكيل حكومة فاعلة وذات مصداقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.