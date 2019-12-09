اللواء خير يقوم بجولة على المنازل المتضررة جراء السيول في الاوزاعي

يقوم الامين العام للهيئة العليا للاغاثة ​​اللواء​​ الركن ​محمد خير​ بجولة على المنازل المتضررة جراء ​السيول​ في ​الاوزاعي​. ولفت خير الى انه "جئنا للكشف ونقل الصورة إلى المسؤولين وننفذ ما يقرره مجلس الوزراء ومن الطبيعي تأمين التعويضات للمتضررين".

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