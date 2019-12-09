شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو الأشقر: عوادم المصانع تقتل أهالى الدائرة والناس تتهمنا بالتواطؤ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلا النائب عمرو الأشقر، بيانا عاجلا بشأن إصابة عدد من مواطنى حلوان و15 مايو والتبين بحالات اختناق وأمراض صدرية بسبب بعض المصانع الموجودة بالمنطقة ومنها مصنع الأسمنت ومنطقة الزرايب.

وقال النائب: "أنا لا أتقدم ببيان عاجل، هذه استغاثة، الرئيس السيسى يضع على رأس أولوياته صحة المواطن"، مضيفا: "هناك قتل عمد لمواطنو 15 مايو والتبين وحلوان، الأهالى والأطفال يتعرضون لحالات اختناق وحساسية وهناك حالات وفاة، والشبورة السوداء مغيمة على المنطقة".

وأوضح النائب عمر الأشقر، أنه سبق وأن تواصل مع وزيرة البيئة أكثر من مرة وخاطبها رسميا وتواصل معها هاتفيا وأرسلت لجنة للتفتيش على تلك المصانع، قائلا "لكن قبل ما اللجنة توصل بتكون المصانع عندها علم وظبطت أمورها، بالبلدى كدا بيتظبطوا".

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وتابع: "الأهالى بيتهمونا بالتواطؤ، ولو استلزم الأمر استجواب وزيرة البيئة"، مطالبا الوزيرة ومحافظ القاهرة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك المصانع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، والتى بدأها بعرض عدد من البيانات العاجلة التى تقدم بها عدد من النواب.