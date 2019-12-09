شكرا لقرائتكم خبر عن النائب صلاح الحصاوى:الرئيس السيسى يسعى للنهوض بالبلاد والتنفيذيون "مقصرون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال، إلقاء عدد من النواب بيانات عاجلة حول قضايا مختلفة تمس المواطن المصرى على مستوي الجمهورية.

وفي هذا الصدد، طالب النائب بدوي عبد اللطيف، بالتنسيق المسبق بين وزارتي التموين والزراعة لتحديد أسعار المحاصيل الزراعية، متابعاً : كلاً من الوزارتين تعملان بشكل منفصل عن الآخر.

وأضاف عبد اللطيف، أن الفلاح أصبح "مغلوبا عن أمره" علي حد وصفه، ولم يعد قادراً على بيع المحاصيل، مما يستوجب تحديد مسبق لتحديد أسعارها.

من جانبه انتقد النائب صلاح الحصاوي، تقصير وتقاعس المسؤولين التنفيذيين في الوقت الذي يسعي فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالبلاد ويبذل الجهد، مطالباً بمراجعة مليارات الجنيهات التي تصرف علي الصرف الصحي بالقرى.

ومازحه الدكتور علي عبد العال، قائلا ً: أنت اكتشاف، النائب صلاح لديه مهارات، وأتمني يتم الاقتداء به.

Advertisements

فيما شكا النائب فيصل الشيباني، من توقف 3 مدارس بالمنشأة بمحافظة سوهاج بسبب عدم دخول مرفقي المياه والكهرباء، ليتم نقل الطلاب إلي مدارس بقري أخرى، متهماً وزير التربية والتعليم بـ"الفشل".

أما النائب سليمان العميري، فوجة انتقادات لوزيرة الصحة، بعد تأخر تنفيذ عدد من المستشفيات بمحافظة مطروح لأكثر من 5 سنوات، مضيفاً: "الصحة بحاجة إلي وزير ميداني، ربما الوزيرة جيدة في أمور أخرى لكن ليس إدارى شؤون الصحة، فوضعها متردي".

بدوره طالب النائب سلامة الجوهرى، قيادات وزارة الري التعامل بحيادية وعدم إثارة المواطنين أو التعدي علي ممتلكاتهم لأغراض معينة، قائلاً: "وزير الري عنده مهام جسام وأمور تتعلق بالأمن القومي، لكني أتحدث عن قيادات الوزارة في زفتي".

وأتهم الجوهرى، مهندسة بإدارة البيئة بالوزارة بأنها تعمل فوق القانون، وفي اتجاهات مريبة علي أرض الواقع، مطالباً بمحاسبتها لعدم حضورها إجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوي.