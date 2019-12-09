قطاع الأزمات بالحكومة: الاستراتيجية الوطنية للحد ‏من الكوارث تتماشى مع إطار "سينداى"

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وأضاف "هريدى"، خلال الاجتماع الرابع للشراكة العربية للحدّ من مخاطر الكوارث، أن الاستراتيجية الوطنية تتبنى غاية رئيسية تتمثل فى الحفاظ على الأرواح والممتلكات، من خلال منظومة وطنية للحد من مخاطر الكوارث، بما يحقق بشكل فعال رفع القدرات القومية والمجتمعية، ويساهم فى تحقيق التنمية المستدامة.
ولفت "هريدى"، إلى أن إطار "سينداى" للحدّ من مخاطر الكوارث (2015 – 2030) قد تم إقراره خلال المؤتمر العالمي الثالث للحدّ من مخاطر الكوارث الذى عقد فى مدينة سينداى بدولة اليابان خلال الفترة من (14 - 18 مارس 2015)، والذى يأتى بعد إطار عمل هيوجو (2005 – 2015)، ويهدف إطار "سينداى" إلى منع نشوء أخطار جديدة للكوارث والحدّ من الأخطار القائمة عن طريق تنفيذ تدابير متكاملة وشاملة (اقتصادية، هيكلية، قانونية، اجتماعية، صحية، ثقافية، تعليمية، بيئية، تكنولوجية، سياسية، ومؤسسية) للحدّ من التعرُّض للمخاطر، وتعزيز القدرة على مواجهتها.
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