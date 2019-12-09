شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال يداعب نائب يناديه بـ"معاليك": خف شوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، النائب حمدى السيسى بعدم النداء عليه كثيرا بكلمة "معاليك" خلال الجلسة العامة. وداعب عبد العال، النائب"إنت بين معاليك ومعاليك فى معاليك، خف شوية من معاليك". Advertisements جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، والتى بدأها بعرض عدد من البيانات العاجلة التى تقدم بها عدد من النواب.

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