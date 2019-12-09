شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يطالب البرلمان بحسم تجاوزات النقابات العمالية: بعضهم يعرقل التطوير والان مع تفاصيل الخبر
وشدد وزير النقل فى كلمته خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المنعقد الآن برئاسة النائب هشام عبد الواحد، على ضرورة وضع حد للتجاوزات غير المقبولة عن بعض النقابات العمالية فى عدد من الهيئات والشركات، مضيفاً: "إزاى تبقى شركة خسرانة، ونيجي نطور فيها، ييجي نقيب عمال يشتم فينا، ويوهم العمال بإنى بشردهم".
وتابع وزير النقل: "بعض العمال فى الشركات دى مش عاوزين يشتغلوا، رغم إن المستثمر اللى هييجي يطور هيشغلهم، وهنفرض عليه يديهم مرتبات لا تقل عن مرتباتهم السابقة، بل تزيد، ولكنهم عاوزين يقعدوا 8 ساعات بدون شغل وياخدوا بسكوت وهم مروحين، علشان يكملوا اليوم بشغلانة فى مكان تانى، ودا غير مقبول".
وقال الوزير للنواب : "مول محطة مصر، نسبة الإشغال فيه ١٧٪، وباقي المحلات فيها قطط وكلاب، ولما نجيب مستثمر يقولك لأ احنا هنديرها، طب دا كلام، أنا بقول للبرلمان علشان يتحمل مسئوليته معانا".
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