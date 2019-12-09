شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس مجلس النواب يرحب بطلاب عدد من المدارس والجامعات بشرفات البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشباب عدد من الجامعات خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، والمُخصصة لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة، وذلك فى إطار دور المجلس فى نشر الثقافة البرلمانية بين شباب مصر لاسيما طلاب المدارس والجامعات.

وقال عبد العال، إنه يحضر خلال الجلسة العامة اليوم مجموعه من طلاب جامعتي مصر للعلوم والتكنولوجيا ومصر الدولية، بالإضافة إلي مجموعه بالماجستير المهني بمعهد التخطيط القومي وطلاب إدارة الخصوص التعليمية التابعة لمحافظة القليوبية.

واضاف عبد العال، إنه في إطار حرص البرلمان نشر الثقافة البرلمانية للشباب، فهناك كثير من شباب الجامعات والمدارس الذين يحضرون في شرفات المجلس، ونظراً لتجاوز عددهم المقاعد المخصصة لهم فتم تقسمهم علي مجموعات.

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ومن المتوقع أن تشهد الجلسات أخد الرأي النهائي علي 3 مشروعات قوانين، ممثله في تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، و تعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.