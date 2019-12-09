على عبد العال: نرفض إهانة أى مواطن.. والدعم حق يجب الحصول عليه بكرامة

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وقال، "نحن ممثلين الشعب ونرفض أى إهانة لأى مواطن، وأى مواطن يحصل على دعم فهذا حقه ويجب أن يصل إليه بجودة فى أداء الخدمة وبكرامة، والدعم حق من حقوق الشعب".
جاء ذلك تعليقا على بيان عاجل للنائب عماد محروس، بشأن تصريحات الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.
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