شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الصحة بالبرلمان توصى بتجهيز مستشفيات 6 أكتوبر وتوفير الخدمة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة وكيلها النائب عصام القاضى، تقريرها عن نتائج الزيارة الميدانية التى قامت بها اللجنة الشئون إلى (مدينة السادس من أكتوبر) يوم الأربعاء الموافق 23/10/2019، لتفقد المنظومة الصحية بهـا، مطالبة بسرعة بناء مستشفيات 6 أكتوبر وتجهيزها لاستقبال المرضى.

وانعقد الاجتماع بحضور ممثلي وزارة الصحة، لنظر توصيات اللجنة بعد الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنه المشكلة من أعضاء لجنة الشئون الصحية لرصد أسباب عجز مستشفى 6 أكتوبر المركزى فى تقديم الخدمات الطبية لسكان المنطقة، وعدم تشغيل العيادات التابعة لها، بناء على طلب إحاطة مقدم من النائب الدكتور أيمن أبو العلا، حول ضعف الإمكانيات الصحية، وعدم تشغيل الوحدات الصحية بها.

وقال الدكتور أحمد محي مساعد وزيرة الصحة: "إننا بحاجة إلى مليارات من الجنيهات لإصلاح منظومة الصحة شاملة بند المنشآت، كذلك مدى مطابقتها للمعايير الصحية إلى جانب تطبيق معايير الجودة والإصلاح، بحيث يتم إصلاح تدريجى، خاصة خلال فترة تطبيق قانون التأمين الصحى".

وأكد مساعد وزير الصحة، أنه يوجد أكثر من 100 مشروع وشراء أيضا تجهيزات طبية، وأن نماذج بناء المستشفيات يتم حسب الإمكانيات المتاحة.

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من جانبه، أكد المهندس شريف مجدي رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه تم اعتماد الرسومات الخاصة بالعيادات الخارجية، وإمكانية تنفيذها بسرعة وقبول التبرع العينى، مطالبا بضرورة تجهيز 200 سرير، موضحا أنه تم إتاحة قطعة أرض مساحتها أربعة فدان، إلا أنه للأسف لم يتم اعتمادها من قبل َوزارة الصحة.

فيما، قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الشئون الصحية ونائب دائرة 6 أكتوبر، أن خطاب التبرعات جاهز، ولابد من ضرورة الإسراع فى تنفيذ الرسومات الهندسية لبناء العيادات الخارجية، حتى الانتهاء من بناء المستشفى الجديدة، وسرعة تنفيذ الإجراءات بين وزارة الإسكان وهيئة الأبنية لتسهيل إجراءات البناء.

وأوصت لجنة الصحة بالتنسيق بين جهاز 6 أكتوبر ووزارة الصحة، لتيسير سهولة تنفيذ الإجراءات، وتوفير خدمة صحية للمواطنين في المنطقة.