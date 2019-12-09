شكرا لقرائتكم خبر عن 13.8 مليار جنيه حجم مبيعات القابضة للأدوية فى يونيو 2019.. و380 مليون أرباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فى حين أن الشركة اختتمت أعمالها فى 30 يونيو 2018 مُحققة خسائر بلغت 128 مليون جنيه، ما يعنى أن الشركة حولت خسائرها إلى أرباح فى عام واحد.

وأوضح حجازى أن الـ4 أشهر الأولى من العام المالى الحالى 2019/2020 حققت الشركة أرباح بلغت نحو 300 مليون جنيه، مقارنة بـ85 مليون جنيه فى الـ4 أشهر الأولى من العام المالى 2018/2019، وحققت الشركة مبيعات قدرها 13.8 مليار جنيه فى 30 يونيو 2019.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الاثنين، لمناقشة موضوع صناعة الدواء كصناعة قومية واستراتيجية للدولة وما تتعرض له من مشكلات تحول دون إتاحتها وتطويرها لعدم إمكانية تصنيع المواد الخام والرقابة وتسجيل المنتجات الدوائية والتسعير العشوائى والتصدير والمنافسة وما أدى إليه ذلك من نقص فى بعض المنتجات الدوائية الحيوية والمهمة لدى المواطن.

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وردا على تساؤل المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة، عن أسباب الأرباح التى حققتها الشركة وكيفية تحويل الخسائر إلى أرباح فى تلك الفترة الوجيزة.

وأوضح الدكتور أحمد حجازى، أن الفضل فى ذلك يرجع إلى تغيير الفكر الإدارى وتطويره وتغيير مجالس إدارات الشركات التابعة.

كما أشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، أن هذه الفترة شهدت تحريك أسعار الكثير من أنواع الأدوية، إلى جانب تطوير طرق البيع والتسويق والمتابعة.