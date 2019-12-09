قبل مواجهة “الماط”.. الرجاء يتلقى أنباء سارة بخصوص مصابيه

تلقى الطاقم التقني لفريق الرجاء الرياضي أنباء سارة بخصوص لاعبيه المصابين، وذلك قبل المواجهة المرتقبة للفريق أمام ضيفه المغرب التطواني، الأربعاء المقبل.

وانخرط كل من الظهير الأيمن عمر بوطيب، ولاعب خط الوسط، عمر العرجون في التدريبات الجماعية للفريق الأخضر، أمس الأحد، بعد تعافيهما من الإصابة، التي غيبتهما في الفترة الأخيرة عن مباريات الرجاء.

وتعرض بوطيب للإصابة، خلال ذهاب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، الذي جمع النسور الخضر بالوداد، في حين أصيب العرجون قبيل لقاء الإياب.

وبالإضافة إلى عودة الثنائي المذكور، من المرتقب أن تشهد مباراة، بعد غد، الظهور الأول لعبد الإله الحافيظي مع الرجاء، منذ إصابته في نهائي كأس السوبر الإفريقي، مارس الماضي، ضد الترجي التونسي.

يذكر أن لقاء الفريقين، يندرج ضمن مؤجل الدورة الرابعة من البطولة الاحترافية، علما أن “الماط” يتصدر الترتيب بـ15 نقطة، في حين يحتل الرجاء المركز السابع بـ7 نقاط، مع 5 مباريات مؤجلة.