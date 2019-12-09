أصغر رئيسة وزراء في العالم.. شابة ذات 34 سنة تفوز بانتخابات رئاسة الحكومة الفنلاندية

اختار الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفنلندي، الذي يقود حكومة ائتلافية تضم خمسة أحزاب وزيرة النقل، سانا مارين (34 عاما)، لتصبح أصغر رئيس حكومة إلى الآن، وذلك بعد استقالة رئيس الوزراء أنتي ريني.

واستقال ريني منذ أيام بعد أن قال حزب الوسط، أحد أحزاب الائتلاف، إنه فقد الثقة به بسبب إدارته لإضراب العاملين في البريد.

وباتت الفلندية، من بين أصغر رؤساء الحكومات في العالم، متقدمة على رئيس الوزراء الأوكراني أولكسي غونتشاروك البالغ 35 عاماً.

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وكان رئيس الوزراء السابق يحكم استناداً إلى ائتلاف يسار الوسط المشكّل من خمسة أحزاب، وذلك منذ يونيو.

وقالت مارين للصحافيين بعد فوزها بفارق ضئيل في الأصوات، على قادة الحزب الآخرين “لدينا الكثير من العمل في الفترة المقبلة لإعادة بناء الثقة”، وأضافت “لدينا برنامج مشترك للحكومة يوحد الائتلاف”.

ووافق الائتلاف الذي تكون قبل ستة أشهر على الاستمرار بنفس برنامجه بعد أن أعلن ريني تنحيه استجابة لطلب حزب الوسط.