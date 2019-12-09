العلم الروسي ممنوع في الألعاب الأولمبية وبطولة العالم لـ4 سنوات

لن يكون بمقدور روسيا المشاركة في الألعاب الأولمبية القادمة في اليابان ولا حتى بطولة العالم لألعاب القوى المقبلة، وذلك بعد أن قررت اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، اليوم الإثنين، تجميد نشاط الرياضة الروسية لأربع سنوات، بسبب خروقات في استعمال المنشطات.

وحسب وكالة الأنباء الروسية الرسمية “طاس”، فإن الوكالة المذكورة أصدرت قرارها بتجميد النشاط الرياضي الروسي ومشاركة الأبطال الروس تحت علم بلدهم لأربع سنوات، بسبب ” تلاعب في بيانات موسكو لمحاربة المنشطات”.

بهذا القرار، ستحرم روسيا لمدة 4 سنوات من الحق في استضافة بطولة العالم، ولن يتمكن الرياضيون الروس من التنافس في أولمبياد وبارالمبياد 2020 و2022 بطوكيو وبكين، ورفع علم روسيا.

وبالإضافة إلى الرياضيين، فإن اللجنة التنفيذية “وادا” فرضت حظرا لمدة أربع سنوات على اللجنة الأولمبية الروسية واللجنة البارالمبية الروسية.