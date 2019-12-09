ريم فتحي “تعاني الاكتئاب” في “نساء الجناح ج” – فيديو

شاركت الفنانة اليافعة، ريم فتحي، في بطولة فيلم بعنوان “نساء الجناح ج”، عرض لأول مرة في المغرب، ضمن فعاليات المهرجان الدولي للفيلم في مراكش..

وكشفت ريم فتحي أن الفيلم يحكي قصة نساء يعشن داخل مستشفى للأمراض النفسية، بعدما أصبن جميعهن بالاكتئاب، ويحاولن تجاوز مشاكلهن بعد توطد صداقتهن.

ووافقت ريم فتحي الرأي القائل إن أدوار الاكتئاب صعبة، مضيفة أن جميع الأدوار تحتاج إلى بحث واجتهاد، منوهة بالتأطير، الذي حظيت به من مخرج العمل.

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الفيلم المذكور من بطولة ريم فتحي، وأسماء الحضرمي، وجليلة التلمسي، وإيمان مشرافي، وريم فتحي، ونسرين الراضي، وكنزة فريدو، ومن إخراج محمد نظيف.

وعرض الشريط ضمن مهرجان مراكش في فقرة بانوراما مغربية بحضور طاقم عمله.