سقوط جرحى بينهم قيادي حوثي بمواجهات مسلحة في سبرة إب

الإثنين 9 ديسمبر 2019

سقط عدد من الجرحى بينهم قيادي حوثي بمحافظة إب وسط اليمن، خلال مواجهات مسلحة اندلعت منذ مساء أمس وحتى اليوم بين عدد من المسلحين القبليين.



مصادر محلية أفادت أن مواجهات مسلحة اندلعت بين عدد من المسلحين القبليين بمديرية السبرة جنوب شرق محافظة إب، واستخدم فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وأضافت المصادر أن المواجهات اندلعت في منطقة محوى "سوق الأحد" بسبرة إب بين مسلحين من أسرة بيت السورقي بخلافات أسرية على أراضي بالمنطقة، وقضايا قتل سابقة بين الطرفين.

وأكدت المصادر إصابة القيادي المتحوث "إسلام السورقي" إصابة بالغة، حيث تعرض لطلق ناري في "البطن" أثناء المواجهات المسلحة في مديرية السبرة.

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وبحسب المصادر فإن قائد نقطة سوق الأحد القيادي المتحوث"إسلام أمين السورقي" يقود إحدى الفصائل المسلحة فيما يقود الفصيل الثاني مسلح يدعى "عبده السورقي".

وتغذي مليشيا الحوثي الإنقلابية الصراع بين الطرفين، في الوقت الذي تدعم فيه القيادي المتحوث "إسلام السورقي" والمعين من قبلها قائد لنقطة سوق الأحد بمديرية السبرة.

المصادر أفادت أن الاشتباكات أدت أيضاً إلى إصابة مدني لا علاقة له بالمواجهات التي اندلعت بين الطرفين، ويُدعى "يونس قايد صالح"، حيث أصيب بطلقات نارية في البطن أثناء عمله في مزرعته.

وتحدثت مصادر أخرى عن إقدام مسلحي القيادي المتحوث على إحراق منزل المواطن "قايد محسن علي" وإحراق شاحنة "بابور" مملوكة لمواطن يدعى "عبده السورقي".

وتشهد مديرية السبرة فوضى أمنية عارمة وانتشار واسع للجريمة التي تغذيها قيادات في مليشيا الحوثي المسيطرة على محافظة إب منذ خمسة أعوام.