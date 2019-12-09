هجوم حوثي واسع على التحيتا جنوب الحديدة

الإثنين 9 ديسمبر 2019

تصدت القوات المشتركة لهجوم واسع شنته مليشيات الحوثي الارهابية على مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن بمختلف الأسلحة.



وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن القوات المشتركة تصدت لهجوم شنته المليشيات على مناطق جنوب مديرية التحيتا مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية.

وأكدت المصادر، أن القوات المشتركة كبدت المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح، حيث لقي العشرات من مسلحي المليشيا مصرعهم وجرح آخرون، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت وطأة الضربات الموجعة التي تتلقاها.

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وأوضحت المصادر، أن القوات المشتركة ألحقت بمليشيات الحوثي هزيمة جديدة تضاف لمسلسل هزائم سابقة ، فشلت فيها المليشيا في تحقيق أي تقدم يذكر، رغم محاولتها المتواصلة لتحقيق ذلك.

وبالتزامن مع الهجوم الحوثي على مناطق جنوب التحيتا ، شنت المليشيات قصفاً مدفعياً عنيفاً وعمليات استهداف مكثفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على مناطق شمال المدينة.

وأفادت مصادر ميدانية أن المليشيات قصفت مناطق شمال مدينة التحيتا بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 والمدفعية عيار 82 بشكل عنيف ، واستهدفتها بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 ، وبالأسلحة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 وبالأسلحة القناصة والأسلحة الرشاشة الخفيفة بشكل مكثف ومتواصل حتى اللحظة.