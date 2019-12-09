شكرا لقرائتكم خبر عن عدن.. مرافق مريضة يعتدي بالطعن على طبيبة وطاقم المجمع يعلنون الإضراب والان مع التفاصيل

الإثنين 9 ديسمبر 2019 قالت مصادر طبية إن طبيبة تعمل بمجمع حكومي في عدن تعرضت، الخميس الماضي، للطعن من قبل مرافق مريضة.

ووفق المصادر فقد وقعت الحادثة بالمجمع الصحي الحكومي بحي الميدان بكريتر. Advertisements وذكرت المصادر أن الطبيبة تعرضت للاعتداء من قبل مرافق مريضة بالسلاح الابيض. وأكدت المصادر أن الاطباء في المجمع أعلنوا إضرابا شاملا عن العمل على خلفية الاعتداء هذه.

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