رسالة مؤلمة من محكوم بالإعدام في قضية قتل: أنا مظلوم وهذا ما حصل

الإثنين 9 ديسمبر 2019

قال سجين في قضية قتل إن إدارة السجن أبلغته أن الحكم بالقصاص جاهز للتنفيذ بعد أسبوعين من تاريخ اليوم السبت، كانون الأول 07، 2019.



وكتب السجين محمد طاهر سموم، عبر صفحته على موقع "فيسبوك": قصتي باختصار أنني قتلت زميلي عمار الحجيلي عن طريق الخطأ أثناء ما كنا نلعب بالسلاح في الوادي.

وأضاف: يشهد الله بذلك وكان عمري وقتها 13 سنة والكل يعلم ذلك إلا ان مغالطات وتزوير حصلت في كل أوراق القضية وتم الحكم عليَّ بالقصاص قودا والله يعلم انه ظلم وباطل لكن من ذا يغالب ربه لا راد لقضاء الله سبحانه هو الذي يحيي ويميت وهو من بيده كل شيء وإليه يرجع الأمر كله.

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وقال: لن أقول لو حصل كذا لكان كذا ولكن قدر الله وما شاء فعل، وأنا أطلب العفو من الله وأطلب من أولياء الدم أن يعفو لوجه الله، لأن الله عندما يرى عباده يعفو بعضهم عن بعض يقول الله لن يكون ابن ادم أكرم مني فيعفو الله عن من عفا لوجهه الكريم ويعفو عنه في ذلك اليوم عندما نأتي محملين ـوزارنا.

وأضاف: أدعو أولياء الدم أن يفكروا ويعيدوا النظر في أمري لأنهم يعلمون أنني لم اقتل عمار عمدا وهم يظنون ذلك ولكن أقول لهم لماذا أقتله عمدا وأنتم تعلمون أنه ليس بيني وبينه شيء ولم يحدث أن حدثت أي مشكله بيني وبينهـ فاتقوا الله الذي سأكون انا خصيمكم بين يديه يوم القيامة.

وختم رسالته بالقول: أطلب من الجميع المسامحة إذا قدر الله عليَّ أن لا تنسوني من الدعاء أبدا فهذا هو ما أحتاجه بعد موتي، ولكن ثقتي بربي أنه سينجيني من كل شر، أنا أدعوه دوما اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت انك على كل شيء قدير