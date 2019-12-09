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شكرا لقرائتكم خبر عن بن حبريش يطلع على الدراسات النهائية لمشروع شبكة الصرف الصحي في غيل بن يمين والان مع التفاصيل
الإثنين 9 ديسمبر 2019
إطلع وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمرو علي بن حبريش العليي , اليوم , بالمكلا على الدراسات والتصاميم الخاصة بمشروع شبكة الصرف الصحي لمركز مديرية غيل بن يمين بمحافظة حضرموت..
وأستمع بن حبريش مستمعًا من المهندسين والفنيين الذين أعدوا الدراسات إلى شرح عن مكونات , وتمديدات المشروع وجداول الكميات والأعمال التفصيلية المتعلقة بتنفيذه .
وأكد وكيل أول حضرموت على أهمية هذا المشروع الحيوي الذي سيخدم مواطني مدينة غيل بن يمين ويساعد في القضاء على الأضرار الصحية والبيئية على مركز المديرية والمناطق المجاورة لها, مشددًا على ضرورة البحث عن تمويل للمشروع بما يسهم في إنجازه وفقًا ومواصفاته الفنية.
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