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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. أهالي المعتقلين يعتصمون أمام سجن إيفين بطهران والان مع التفاصيل
الإثنين 9 ديسمبر 2019
اعتصم أهالي المعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة في إيران، يوم الاثنين، أمام سجن "إيفين" في طهران، الذي يخضع لحراسة مشددة من قبل قوات الحرس الثوري.
ونشرت منظمة "هرانا" الحقوقية الإيرانية في حسابها عبر "تويتر"، مقطع فيديو يظهر تجمع عائلات المعتقلين أمام السجن ”للمطالبة بمعرفة مصير أبنائهم والإفراج عنهم“.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، الجمعة الماضية، أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 7000 شخص في 28 من المحافظات الإيرانية البالغ عددها 31 مقاطعة منذ اندلاع الاحتجاجات الجماهيرية في 15 نوفمبر الماضي“.
وأضافت باشيليت أنها ”قلقة للغاية بشأن معاملتهم الجسدية وانتهاكاتهم في محاكمة عادلة، وإمكانية توجيه الاتهام إلى عدد كبير منهم بارتكاب جرائم تنطوي على عقوبة الإعدام، بالإضافة إلى الظروف التي يحتجزون فيها“.
وترفض إيران أرقام الحصيلة التي أعلنتها المنظمات الأجنبية، إلا أنها حتى الآن ترفض الإعلان عن حصيلة القتلى أو المعتقلين في أنحاء البلاد.
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