أمير قطر يغادر إلى رواندا واحتمالات المصالحة تضعف

المناطق-الرياض

أعلنت وكالة الأنباء القطرية أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني غادر اليوم الاثنين إلى جمهورية رواندا في وسط القارة الأفريقية، وذلك قبل يوم واحد من انعقاد القمة الخليجية المرتقبة في العاصمة الرياض.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن أمير قطر سيحضر حفل تقديم جائزة باسمه متعلقة بالتميز الدولي في مكافحة الفساد في العاصمة الرواندية كيغالي.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الشيخ تميم سيعود لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي يوم غد الثلاثاء في الرياض، أو ما إذا كان سيوفد ممثلاً عنه.

مغادرة أمير قطر إلى رواندا كانت مفاجأة للكثير من المراقبين الذين تحدثوا خلال الأيام الماضية عن تزايد المؤشرات بشأن احتمال تسوية للأزمة القطرية.

ويبدو أن المصالحة كانت فقط حديث نفس للكثيرين، حيث إن قطر ليست جاهزة بعد، فهي مقيدة باستثماراتها في تركيا وعديد من زعماء الإخوان وإيران وغيرها، ويبدو أن هذه القيود لا تسمح حتى الآن بخيار المصالحة.