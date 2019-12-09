شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا .. وقف البحث عن ناجين من ثوران بركان والان نبدء بالتفاصيل
قالت شرطة نيوزيلندا إنها لا تتوقع العثور على أي ناجين آخرين من ثوران بركان على وايت أيلاند ، والذي تسبب في مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 20 بجروح.
وقالت الشرطة في بيان بعد أن نفذت طائرات هليكوبتر وطائرات أخرى عدة طلعات استطلاعية فوق الجزيرة بعد ثوران البركان بعد ظهر الاثنين "لم يتم رصد أي أثر للحياة في أي مكان".
وأضاف البيان "الشرطة تعتقد أن كل من كان يمكن انتشاله حيا قد أُنقذ بالفعل وقت البركان".
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