اتحاد الكرة: لا استئناف للدوري حتى عودة الحياة الى طبيعتها

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم قررت، في (26 تشرين الاول 2019) تأجيل مباريات الدوري الممتاز إلى إشعار آخر.

وقال نائب رئيس لجنة المسابقات يحيى كريم في حديث للسومرية نيوز، إن "اتحاد الكرة لا يستطيع اتخاذ اي قرار بخصوص استئناف مباريات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم في ظل الاوضاع الراهنة".



واوضح أن "المسابقات ستنتظر لحين عودة الحياة الى طبيعتها في جميع المحافظات ومن ثم ستتخذ قراراً بشان مباريات الدوري"، مبيناً ان "الاتحاد سيعقد اجتماعاً لتحديد آلية الدوري بعد استقرار الاوضاع في البلاد".

يذكر ان العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تشهد تظاهرات منذ مطلع تشرين الاول الماضي للمطالبة بتغيير نظام الحكم ومحاسبة المفسدين.

وتوقف الدوري العراقي الممتاز عند الجولة الرابعة من المرحلة الاولى.

