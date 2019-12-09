نائب يكشف ما تم مناقشته في اجتماع رئيس الجمهورية مع رؤساء الكتل

كشف رئيس كتلة بيارق الخير النيابية النائب محمد الخالدي، الاثنين، عمّا شهده اجتماع رئيس الجمهورية برهم صالح مع رؤساء الكتل النيابية الذي عُقد ظهر اليوم. وقال الخالدي في حديث لـ الخليج 365، إن "اجتماع رئيس الجمهورية مع رؤساء الكتل النيابية شهد مناقشة آليات تشكيل الكتلة الأكبر والمواصفات الواجب توفرها في الشخصية المرشحة لشغل منصب رئيس الوزراء". وأضاف الخالدي، أنه "سيتم عقد اجتماعات أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة لفرز الشخصية التي يتم التوافق عليها وبما يلبي مطالب المتظاهرين". وكان مجلس النواب وافق، في جلسة استثنائية عقدها الأحد (1 كانون الأول 2019)، على قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من منصبه.





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