الكهرباء تصدر توضيحا بشأن انقطاع التيار في الخلاني والسنك

اصدرت وزارة الكهرباء، الاثنين، توضيحا بشأن انقطاع التيار في ساحة الخلاني وجسر السنك وسط بغداد، مبينة انها تمكنت من معالجة الخلل.

وقالت الوزارة في بيان نشر على موقعها الرسمي بالفيسبوك وتابعته الخليج 365، انه "في يوم الجمعة الموافق السابع من كانون الاول الحالي، تسبب إطلاق نار عشوائي من مجاميع مسلحة دخلت إلى ساحة الخلاني وبإتجاهي جسر السنك وساحة التحرير إلى تقطع القابلوات المبرومة الخاصة بالإنارة، وتضرر التراكيب والمصابيح وإصابة قواطع الدورة المشغلة للإنارة بالعيارات النارية مما أدى إلى تعطل الإنارة فقط عن ساحة الخلاني والسنك".

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واضافت ان "الكهرباء كانت مستمرة في تلك المنطقة المذكورة، والواقعة ضمن شبكة ( ١ شيخ عمر ) جهد ( ١١ كي في ) مع التأكد من أن جميع مغذيات محطات ( ابو نؤاس ، الكيلاني ، النضال ، السعدون ، السباع ، الخلاني ، العبخانة ) جهد ( ٣٣ كي في ) وساحة التحرير وعمارة الخيام وساحة النصر وجميع انارتها كانت بالعمل "، موضحة ان "ملاكات إنارة فرع توزيع كهرباء الرصافة استنفرت جهودها بعد إستكمال الموافقات الأمنية للدخول إلى موقع الحادث لتعذر تواجدها في الليلة نفسها لإستمرار إطلاق النار".

وتابعت انها "تمكنت من معالجة الخلل وإعادة الإنارة بشكل طبيعي".