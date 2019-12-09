شاهد: فتاة تتزوج من 'سجادة'!

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انتهت علاقة حب جمعت فتاة بريطانية مع سجادتها الخاصة أفضل نهاية، بعد أن تم عقد قرانهما في إحدى كنائس بريطانيا.
نشرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية حفل زفاف جمع بين فتاة انجليزية تدعى "بيكي كوكز" وسجادتها الخاصة، التي أطلقت عليها اسم "مات" في إحدى كنائس بريطانيا بشكل تقليدي ومثير للإهتمام.
أتمت كوكز عملية الزواج، منذ أيام، بعد نصائح من أصدقائها بضرورة ذلك، وسرعان ما ارتدت فستان الزفاف الأبيض التقليدى بالكامل، و في حضور أصدقائها تم الحفل بشكل كامل، وقالت: "أنا مهووسة للغاية بـ"مات"، ودائماً ما استلقي معها وأحدثها عن أفكاري الخاصة بالمستقبل، ويعد أفضل توقيت لى هو تنظيفها يومياً وإخراجها للهواء الطلق".
وأضافت بيكي: "منذ عدة أشهر أخبرنى أحد اصدقائي بضرورة الزواج من السجادة بعد ملاحظة تعلقي الكبير بها، وبدت الفكرة لي، فى البداية، عبارة عن مزحة سرعان ما تحولت إلى حقيقة".
وبدأت قصة الحب بين الفتاة صاحبة الـ26 عاماً،التي تعمل فى إحدى الحانات في مدينة مانشستر، والسجادة الخاصة بها قبل سنة من الزواج. وكانت كوكز مهووسة بالسجادة (مات)، بحسب تعبيرها.
أتمت كوكز عملية الزواج، منذ أيام، بعد نصائح من أصدقائها بضرورة ذلك، وسرعان ما ارتدت فستان الزفاف الأبيض التقليدى بالكامل، و في حضور أصدقائها تم الحفل بشكل كامل، وقالت: "أنا مهووسة للغاية بـ"مات"، ودائماً ما استلقي معها وأحدثها عن أفكاري الخاصة بالمستقبل، ويعد أفضل توقيت لى هو تنظيفها يومياً وإخراجها للهواء الطلق".
وأضافت بيكي: "منذ عدة أشهر أخبرنى أحد اصدقائي بضرورة الزواج من السجادة بعد ملاحظة تعلقي الكبير بها، وبدت الفكرة لي، فى البداية، عبارة عن مزحة سرعان ما تحولت إلى حقيقة".
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