نائب: تكليف مرشح رئاسة الوزراء في هذا التاريخ

رجح النائب عن تحالف الفتح عباس الزاملي، الاثنين، ان يتم تكليف مرشح رئاسة الوزراء نهاية الاسبوع الحالي او بداية الاسبوع المقبل، فيما شدد على ان الموضوع في غاية الصعوبة.
وقال الزاملي في حديث لـ الخليج 365، ان "اختيار مرشح رئاسة الوزراء هو امر غاية بالصعوبة، على اعتبار ان هنالك حسابات لردود افعال الشارع بشكل عام على الشخصية التي يتم تكليفها"، مبينا ان "هذا الوضع خلق قناعة كاملة لدى القوى السياسية بعد ترشيح اي شخصية سياسية سبق لها وان تولت مناصب بالسنوات السابقة".
واضاف الزاملي ان "هنالك تأني باختيار الشخصية التي من الممكن تكليفها لشغل المنصب، وان تكون شخصية لها مقبولية بعموم العراق وان لا تكون شخصية محروقة بالسنوات السابقة، كما وضعنا بحسابنا حرص المرجعية على حسم هذا الامر وفق المدد الدستورية ما يجعلنا حريصين على استكمال هذه الخطوة ضمن تلك المدد"، مرجحا ان "يتم نهاية الاسبوع الحالي او بداية الاسبوع المقبل تكليف رئيس الجمهورية لشغل منصب رئيس الوزراء".
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