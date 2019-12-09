سوق العراق للأوراق المالية يوقف نشاطه ليوم واحد

وقال السوق في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "لمناسبة ذكرى يوم النصر على عصابة داعش وتحرير جميع التراب العراقي الذي يصادف غد الثلاثاء فقد تقرر عدم تنظيم جلسة التداول في هذا اليوم كونه عطلة رسمية في العراق".وأضاف السوق، أنه "سيتم تنظيم الجلسات اعتباراً من الأربعاء المقبل حسب توقيتاتها الرسمية".

وكان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي أعلن، اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء "احتفالاً بيوم النصر".