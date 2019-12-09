رياضة 2019-12-09 | 12:20 2,261 مشاهدة Advertisements طرح الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، تذاكر مباريات المجموعة الاولى لنهائيات كأس آسيا 2022 تحت 23 عاماً في تايلند. واوقعت القرعة المنتخب الاولمبي في المجموعة الاولى الى جانب منتخبات استراليا وتايلند والبحرين. وتفتتح منافسات البطولة في الثامن من شهر كانون الثاني المقبل. وفيما يلي رابط شراء تذاكر مباريت الاولمبي الكترونياً:

المحرر: محمد خليل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طرح تذاكر مباريات المنتخب الاولمبي في نهائيات آسيا 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.