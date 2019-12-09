الإمارات تحذر مواطنيها من هذه الدولة

وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، مساء الأحد، أن وزارة الخارجية الإماراتية حذرت مواطني الدولة المسافرين والمتواجدين في لندن، إلى أخذ الحيطة والحذر في تنقلاتهم.

وأفادت الوزارة في بيان بأنه على مواطني الدولة المسافرين والمتواجدين في لندن تجنب ارتداء الساعات والمقتنيات الثمينة التي تلفت الانتباه في الأماكن العامة، في ظل ازدياد الاعتداءات بالسلاح الأبيض.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أنها تتابع مجريات الأمور عبر سفارة الدولة في المملكة المتحدة، بعد تكرار وقوع الجرائم والحوادث الأليمة التي يتعرض لها المواطنون الخليجيون في بعض الأماكن العامة.

ووجهت الوزارة الإماراتية النصيحة للمواطنين المتواجدين في لندن بالتنسيق مع السفارة بشأن أي مخاوف أمنية، وتدعوهم إلى الاتصال بالسفارة للحصول على المساعدة لأي تهديدات تمس بأمنهم وسلامتهم.