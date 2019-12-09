أول قمة روسية أوكرانية لحل النزاع بوساطة فرنسية

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، أول مباحثات رسمية بينهما، في إطار قمة مرتقبة حول النزاع الأوكراني في باريس.

ولا يتوقع أن ينتهي الاجتماع الذي يعقد بواسطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، باتفاق سلام شامل لكن دبلوماسيين يأملون أن يؤدي للمساعدة في تعزيز الثقة بين الزعيمين.

وأكد دبلوماسيون أن قضية القرم، المسألة التي عززت من شعبية بوتين داخليا لكنها أدت لفرض عقوبات دولية على روسيا، غير مطروحة على الطاولة في القمة.

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وقدم الكرملين إشارات بانه مستعد للعمل مع زيلينسكي الذي اعتبره بوتين "شخصا لطيفا وصادقا".

وتتضمن أهداف القمة الاتفاق على حل الميلشيات غير القانونية ورحيل المقاتلين الأجانب من دونيتسك ولوجانسك واستعادة كييف السيطرة على حدودها مع روسيا، حسب مصدر في الرئاسة الفرنسية.





والقمة هي الأولى على هذا المستوى منذ 3 سنوات، وتسعى لتطبيق اتفاقات مينسك المبرمة في العام 2015 والتي تنص على سحب الأسلحة الثقيلة واستعادة كييف سيطرتها على الحدود وحكم ذاتي أكبر وإجراء انتخابات محلية.