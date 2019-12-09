5 أرقام سعودية مميزة في القمة الخليجية الـ40

قمة خليجية جديدة تحتضنها العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء، في نسختها الـ40، ورغم كونها "اعتيادية" فإنها تحمل أرقاما استثنائية بين طياتها.

وتجدد تلك الأرقام التأكيد على أهمية وثقل الدوري السعودي بشكل عام، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تحديدا؛ حيث يترأس الثلاثاء القمة.

وتبرهن أرقام القمة الخليجية الـ40 بشكل واضح على مدى ثقة قادة دول مجلس التعاون بحكمة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وقدرته على مواجهة التحديات، والعمل على تعزيز مسيرة المجلس.

"العين الإخبارية" ترصد في هذا التقرير أبرز الانفرادات التي تشهدها قمة الرياض الـ40..

1- تعد القمة الخليجية الـ40 هي ثاني قمة اعتيادية تستضيفها السعودية، للعام الثاني على التوالي، فيما تعد هذه أول مرة تستضيف دولة قمتين متتاليتين في تاريخ مجلس التعاون منذ تأسيسه في 1981؛ حيث كان يتم ترؤس القمم بشكل دوري حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول.

Advertisements

2- يعد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أول زعيم خليجي يترأس قمتين عاديتين متتاليتين (2018 و2019).

3- يعد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أول زعيم خليجي يترأس 3 قمم خليجية اعتيادية، خلال 5 سنوات من حكمه فقط (2015 و2018 و2019).

4- باستضافتها قمة الثلاثاء، تكون السعودية قد استضافت 10 قمم خليجية، خلال 5 سنوات فقط، فيما يعد أكبر عدد من القمم الخليجية تستضيفه دولة خلال تلك الفترة القصيرة، وهي:

(3 قمم اعتيادية أعوام 2015 و2018 و2019‬، و3 قمم تشاورية في مايو/أيار من أعوام 2015 و2016 و2017، والقمة الخليجية المغربية في أبريل/نيسان 2016، والقمة الخليجية الأمريكية في 21 أبريل 2016، والقمة الخليجية الأمريكية 21 مايو/أيار 2017، وقمة مكة الطارئة في مايو/أيار 2019).

وشارك في القمة التشاورية الخليجية الـ15 بالرياض في مايو/أيار 2015، الرئيس الفرنسي آنذاك فرانسوا أولاند، كضيف شرف، ليصبح أول رئيس أوروبي يشارك في قمة خليجية منذ تأسيس مجلس التعاون عام 1981.

5- باستضافتها القمة الـ40، تحتفظ السعودية، بكونها استضافت أكثر عدد من القمم الخليجية الاعتيادية منذ انطلاق أول قمة في أبوظبي عام 1981؛ حيث عقدت 9 قمم في المملكة بما فيها القمة المرتقبة، و7 في الكويت و7 في البحرين و6 في الإمارات، و6 في قطر و5 في سلطنة عمان.

وكانت السعودية قد انفردت سابقا بأسرع قمة في تاريخ قمم الخليج، بعقد القمة الخليجية التي استضافتها الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني 1981، وهي أسرع قمة اعتيادية في تاريخ انعقاد القمم الخليجية؛ إذ عقدت بعد 5 أشهر فقط من انعقاد قمة أبوظبي، وتمت خلالها الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية، وذلك بهدف إزالة الحواجز بين الدول الأعضاء وتقوية الترابط بين شعوب المنطقة.