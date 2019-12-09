"محنة" إخوان السودان وإضراب لبنان.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" ليوم الإثنين، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: استطلاع: حزبا باباجان وداود أوغلو المرتقبان يهددان تحالف أردوغان، ومحلل عسكري: الجيش الليبي سيطر على جميع محاور طرابلس، وخبراء: نجاح زيارة حمدوك لواشنطن يعمق محنة "إخوان" السودان، ودعوات للإضراب بلبنان وهيئة تنسيق الثورة ترفض قطع الطرقات.

كما تقرأون: مع عودة الاغتيالات.. التحالف يحاصر "أدوات الإرهاب" بعدن، و"الحشد الشعبي" خنجر إيران المسموم في خاصرة العراق، والرئاسة اللبنانية تؤجل مشاورات تكليف رئيس وزراء جديد حتى 16 ديسمبر، وإحصائية رسمية: زيادة عدد السجناء في تركيا 14% خلال عام.

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وفي الاقتصاد تطالعون: حجم تجارة الصين الخارجية يقفز إلى 4 تريليونات دولار، أكبر صفعة للمناخ.. قروض بنحو تريليون دولار لألف محطة جديدة بالفحم، الأردن يأمل في خفض فوائد ديونه عبر التعاون مع صندوق النقد، استثمارات البنوك الإماراتية في السعودية ومصر تقفز إلى 111 مليار درهم.

رياضيا تطلعون على: جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الـ16.

أما الفن فتقرأون: بعد غياب 30 عاما.. عودة شريهان بمسرحية "كوكو شانيل" في رأس السنة.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات وغيرها.

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