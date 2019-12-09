مليشيا الحوثي تفرض رسوما على الصلاة بصنعاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعميم حوثي على المساجد الخاضعة لسيطرة المليشيا في صنعاء بفرض رسوم مالية على المصلين.

وبرر المشرف الحوثي على المسجد المُشار إليه في القرار الصادر والمُتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قرار فرض تلك الرسوم المالية على المصلين بذريعة "سداد فاتورة الكهرباء المستحقة لشركة تجارية تنشط في بيع الطاقة".

وبحسب التعميم، يتوجب على المصلين تسديد مبلغ 100 ريال يمني عن كل مصلٍّ في صلاة الفجر، و50 ريالاً لصلاتي المغرب والعشاء و50 ريالاً لصلاة الجمعة، و100 ريال لصلاة التراويح (في رمضان).

إلى ذلك، ذيل المشرف الحوثي التعميم بملاحظة للمصلين مفادها: "يمكن دفع اشتراك شهري بمبلغ 4 آلاف ريال، تشمل أيام الأعياد والجمعة ورسوم الماء واستخدام دورات المياه".

كما تضمن العرض الحوثي للمشتركين "ميزة صلاة الجنازة مجاناً إن كان المتوفى من أسرته".