قبل حل الكنيست.. جهود لإقناع ليبرمان للانضمام لحكومة يمين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

قبل 3 أيام من نهاية المهلة لتشكيل الحكومة في إسرائيل، وحل الكنيست، والتوجه إلى انتخابات ثالثة، دخل قادة الأحزاب اليمينية المتطرفة في مفاوضات ماراثونية مع زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان لإقناعه بالانضمام لحكومة يمين ضيقة، يقودها نتانياهو. وتحاول هذه الأطراف إقناع ليبرمان بالانضمام لحكومة يمين حريديم ضيقة برئاسة نتانياهو، وذلك بعد تسوية مسائل الدين والدولة، وهو جهد تقوده عضو الكنيست إيليت شكيد، وقادة من معسكر الليكود وقادة مستوطنات. ويلتقي ليبرمان مساء اليوم الإثنين بعشرات رؤساء السلطات المحلية من حزب الليكود، في محاولة لإقناعه بالانضمام لحكومة اليمين، في حين يواصل حزب كحول لفان أزرق أبيض، رفض الانضمام لحكومة وحدة بزعامة نتانياهو. وتبقت 3 أيام فقط قبل حل الكنيست والذهاب لانتخابات ثالثة في ظل الاختلاف على الموعد، إذ يقضي القانون بأن تكون في أول يوم ثلاثاء بعد انقضاء مدة 90 يوماً على حل الكنيست، وهو ما يصادف 10 مارس(أذار) المقبل، ولكن بسبب تزامنه مع عيد المساخر اليهودي "البوريم" طلبت بعض الأحزاب تعيين تاريخ جديد، في حين يطالب أزرق أبيض بإجرائها في 3 مارس(أذار) المقبل، وغريمه حزب الليكود بتأجيلها إلى 25 مارس(أذار) المقبل.

