عراقيون يغلقون الدوائر الحكومية في الديوانية ويعلنون الإضراب العام

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019 أغلق متظاهرون غاضبون، اليوم الإثنين، الدوائر الحكومية في محافظة الديوانية، وأعلنوا الإضراب العام. وأكد موقع "السومرية نيوز" الإخباري، أن متظاهرين أغلقوا، صباح اليوم، الدوائر الحكومية وأعلنوا الإضراب العام في محافظة الديوانية. وتشهد ساحة الساعة في الديوانية تظاهرات شعبية حاشدة مستمرة منذ 1 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي. وأغلق متظاهرون غاضبون، مبنى محافظة الديوانية في 1 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، وكتبوا على الحواجز المحيطة بالمبنى "مغلق بأمر الشعب".





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