تحذير من تدهور صحة أسير فلسطيني مضرب منذ 78 يوماً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

حذرت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الإثنين، من تدهور صحة أسير فلسطيني لدى إسرائيل مضرب عن الطعام منذ 78 يوماً ضد اعتقاله الإداري. وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المنظمة قدري أبو بكر، في بيان صحافي، إن "الأسير أحمد زهران من رام الله يعاني ظروفاً صحية صعبة بفعل إضرابه المستمر عن الطعام، ويقبع في مستشفى إسرائيلي"، مشيراً إلى أنه يتعرض لانتهاكات متواصلة على مدار الساعة مثل النقل المستمر، وحرمانه من التواصل مع عائلته، لكسر إضرابه وإرادته. وأعلنت مصادر فلسطينية أمس الأحد، أن الأسير مصعب الهندي علق إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر 75 يوماً، بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري، وذكر نادي الأسير أن الاتفاق يقضي بتجديد أمر إداري آخر 4 أشهر بعد انتهاء مدة الأمر الإداري الحالي، على أن يكون الأمر الإداري الأخير وموعد الإفراج عنه في بداية يوليو(تموز) 2020. وتعتقل إسرائيل نحو 500 أسير فلسطيني على بند الاعتقال الإداري، الذي يتيح بحسب القانون الإسرائيلي وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال من دون توجيه الاتهام له لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة زمنياً.

