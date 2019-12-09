خلافات بين حزبي نتانياهو وغانتس حول موعد الانتخابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

أفاد تقرير إسرائيلي بوجود خلافات بين حزبي ليكود بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو، وحزب أزرق أبيض بزعامة رئيس الأركان السابق بيني غانتس، على موعد الانتخابات المقبلة. وتجدر الإشارة إلى أن أمام نواب الكنيست فرصة أخيرة حتى منتصف ليل بعد غد الأربعاء لإيجاد مخرج من الأزمة السياسية الحالية، لتفادي الذهاب من جديد إلى صناديق الاقتراع، وعقد ممثلون عن الحزبين اجتماعاً أمس الأحد، إلا أنه لم يسفر عن أي جديد. ويسعى حزب غانتس لإجراء الانتخابات في مارس (أذار) المقبل، بينما يطالب حزب نتانياهو بإرجاء الانتخابات إلى نهاية مارس(أذار) المقبل. وعلى صعيد متصل، ألغى مركز حزب ليكود، بأغلبية كبيرة أمس الانتخابات التمهيدية لقائمة الليكود للانتخابات المقبلة، وقرر في الوقت نفسه إجراء انتخابات على قيادة الحزب إذا أُعلن إجراء انتخابات. وتصدر حزب أزرق أبيض، انتخابات سبتمبر(أيلول) الماضي بـ 33 مقعداً، متقدماً بمقعد واحد على حزب ليكود، لكن أياً من الحزبين لم يتمكن من تشكيل ائتلاف يضمن له 61 مقعداً وتشكيل حكومة أغلبية. وجمع نتانياهو دعم 55 نائباً من أحزاب يمينية ودينية، بينما جمع غانتس تأييد 54 نائباً من أحزاب تنتمي إلى الوسط واليسار، وحصل حزب وزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان على 8 مقاعد في الانتخابات الأخيرة، إلا أنه رفض دعم نتانياهو أو غانتس. يذكر أن نتانياهو فشل في تشكيل ائتلاف بعد انتخابات أبريل(نيسان) الماضي، بعد رفض ليبرمان الانضمام له أيضاً.

