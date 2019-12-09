مسؤول كوري شمالي عن ترامب: مُسن قليل الصبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

قال مسؤول كبير في كوريا الشمالية، اليوم الإثنين، إن زعيم بلاده كيم جونغ أون، قد يغير رأيه في الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذا استمر في الإدلاء بتصريحات "غير مناسبة وخطيرة" ووصف ترامب بـ"مُسن قليل الصبر". وقال كيم يونغ تشول، المسؤول الكبير في كوريا الشمالية الذي كان شخصية محورية في ترتيب قمة ثانية بين ترامب وكيم، باءت بالفشل، إن الولايات المتحدة تتجاهل موعداً نهائياً يحل في نهاية العام لإظهار المرونة في محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة. وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية: "ليس عندنا المزيد، لنخسره". وقال ترامب أمس الأحد، إن زعيم كوريا الشمالية يجازف بخسارة "كل شيء" إذا استأنف الأعمال العدائية، وأن على بلاده التخلص من السلاح النووي بعد أن قالت إنها أجرت "تجربة ناجحة لها أهمية كبيرة".

