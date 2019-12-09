شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزيرة الطاقة اللبنانية: لا أزمة بنزين بعد اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019 أعلنت وزيرة الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ندى بستاني، اليوم الإثنين، أن لبنان لن يشهد أزمة بنزين بعد اليوم. وقالت أثناء فض عروض مناقصة استيراد البنزين، إن "أول باخرة بنزين ستصل إلى لبنان بعد 15 يوماً إذا تم تسريع الإجراءات". ونقل موقع "لبنان 24" الإخباري، فوز شركة ZR ENERGY بمناقصة استيراد لبنان للبنزين، وشاركت 3 شركات في المناقصة التي جرت في مبنى المنشآت النفطية في الحازمية بحضور وزيرة الطاقة.





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