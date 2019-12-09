شكرا لقرائتكم الأهلي كابيتال للعربية: قيمة طرح أرامكو تقفز لـ29.4 مليار دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف وسيم الخطيب، رئيس الاستثمارات المصرفية في الأهلي كابيتال، والمستشار المالي والمنسق الرئيسي للاكتتاب، في مقابلة مع "العربية"، أن قيمة طرح أرامكو السعودية الأضخم عالمياً وتاريخياً صعدت إلى 29.4 مليار دولار مع تنفيذ خيار الشراء الإضافي للمؤسسات.

وقال الخطيب لـ "العربية" إن ما يسمى بالـ Greenshoe Option أو خيار التخصيص الإضافي للأسهم، جرى تنفيذه ضمن تخصيص الأسهم للمؤسسات، وبالتالي تكون قيمة الطرح النهائية 29.4 مليار دولار، تمثل 1.275% من حجم الشركة النهائي، واصفاً هذه القيمة بأنها قيمة تاريخية وتعد الأضخم في تاريخ بورصات العالم.

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وأوضح أن عدد الأسهم النهائية في هذا الطرح الضخم بلغ 3.45 مليار سهم، من بينها 450 مليون سهم منحت لمدير الاستقرار السعري وبقيمة 115 مليار ريال سيجري استعمالها فقط في حال تذبذب السهم في أقل من سعر الطرح المحدد بـ 32 ريالاً للسهم".

وأكد أن عملية الاستقرار السعري "هي ليست عملية لرفع سعر السهم، ولكنها تأتي لإعطاء الاستقرار لسعر السهم في حال وجود أي نوع من التذبذب".

وقال إن "الأسهم المخصصة تمثلت بمليار سهم لشريحة الأفراد، و2.45 مليار سهم لشريحة المؤسسات تتضمن التخصيص الإضافي".