وزير المال وقع على نقل اعتماد إلى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية

وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال ​علي حسن خليل​ اليوم على مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد من احتياطي ​الموازنة العامة​ لعام 2019 إلى موازنة ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ – المديرية العامة للشؤون الاجتماعية بقيمة 20،000،000،000 ل.ل لتعزيز وتوسعة قاعدة المستفيدين من برنامج دعم الأسر الفقيرة.

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